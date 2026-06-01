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Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais Saint-Jean-le-Thomas

Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais Saint-Jean-le-Thomas

Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais Saint-Jean-le-Thomas mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Parking de la cale

Ville : 50530 Saint-Jean-le-Thomas

Département : Manche

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Jean-le-Thomas

Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais

Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17 11:30:00

Date(s) :
2026-06-17

Balade ornithologique au grand air à la recherche des oiseaux entre baie, bocage et marais. Rendez-vous à 9h au parking de la cale de Saint-Jean-le-Thomas.
Gratuit pour les adhérents du Groupe Ornithologique Normand.   .

Parking de la cale Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 64 61 38 33  mom@gonm.org

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English : Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais

L’événement Promenade ornithologique entre baie, bocage et marais Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-06-11 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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