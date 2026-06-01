Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Moidrey Pontorson
Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Moidrey Pontorson mercredi 24 juin 2026.
Pontorson
Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais
Moidrey 23 route de la Grève Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Balade ornithologique à la recherche des oiseaux aux abords du Couesnon.
RDV au village vacances de Moidrey.
Gratuit pour les adhérents de l’association .
Moidrey 23 route de la Grève Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 64 61 38 33 mom@gonm.org
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English : Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais
L’événement Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Pontorson a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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