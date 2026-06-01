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Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Moidrey Pontorson

Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Moidrey Pontorson mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Moidrey

Adresse : 23 route de la Grève

Ville : 50170 Pontorson

Département : Manche

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pontorson

Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais

Moidrey 23 route de la Grève Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :
2026-06-24

Balade ornithologique à la recherche des oiseaux aux abords du Couesnon.
RDV au village vacances de Moidrey.
Gratuit pour les adhérents de l’association   .

Moidrey 23 route de la Grève Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 64 61 38 33  mom@gonm.org

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English : Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais

L’événement Promenade ornithologique sur les rives du Couesnon, roselières et marais Pontorson a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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