Promenade patrimoniale autour du fond photographique Eugène Léon, Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall, Landivisiau

Informations pratiques

Promenade patrimoniale autour du fond photographique Eugène Léon Dimanche 20 septembre, 11h00 Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

La Ville vous invite à découvrir un fonds photographique exceptionnel récemment redécouvert : près de 1 500 plaques de verre réalisées dans les années 1920 et 1930 par Eugène Léon, photographe installé rue d’Arvor. Portraits de familles, enfants, jeunes mariés, scènes de la vie quotidienne, fêtes et grands événements locaux… Ces images constituent un témoignage rare et émouvant de la vie de notre territoire il y a près d’un siècle.

Fruit des recherches menées par Hervé Maubian, enseignant, cette collection sera présentée dans plusieurs lieux de la Ville (Bibliothèque Xavier-Grall, Square Loussot, Parc de Kréac’h Kélenn, Vallée du Lapic, Place Xavier-Grall). Une rencontre-conférence, une promenade patrimoniale et des temps participatifs inviteront chacun à devenir acteur de cette aventure collective.

Une très belle occasion de découvrir notre patrimoine, entre mémoire, transmission et nouvelles technologies avec des ateliers à l’espace multimédia, en lien avec un focus célébrant les 200 ans de la naissance de la photographie.

Pôle culturel – Bibliothèque Xavier-Grall 25 rue du Manoir 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne 0298686763 https://www.le-vallon.fr/ https://www.facebook.com/culture.landivisiau.9 Centre-ville.

Parking à proximité.

Promenade à la découverte du patrimoine en lien avec le fond Eugène Léon récemment retrouvé

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