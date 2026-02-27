Promenade photographique du Rangen Affûts

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-06

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-06-06

Une photographie animalière patiente et immersive qui révèle la beauté et la fragilité des milieux aquatiques.

Étienne Sipp développe une photographie animalière fondée sur l’attente, la discrétion et la connaissance du vivant. À travers ses images liées au thème Le peuple de l’eau II , il révèle la beauté et la fragilité des milieux aquatiques. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

English :

Patient, immersive wildlife photography that reveals the beauty and fragility of aquatic environments.

