Promenade Poétique | Agathe Charnet et Lillah Vial | Habiter la forêt Théâtre L’étoile du nord Paris

À travers une randonnée poétique accessible à toute la famille, les artistes vous invitent avec simplicité, fougue et humour à vous informer sur les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes forestiers urbains mais aussi aux façons de se mobiliser pour changer de regard sur les formes de vie non-humaines.

En ponctuant le parcours d’expériences ludiques et sensorielles, les spectateur·ices sont aussi invité·e·s à composer poétiquement avec la ville et les parcs qui les entourent, qu’ils leur soient ou non familiers.

SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.

Le samedi 09 mai 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation.

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00

Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/



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