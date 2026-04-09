Promenade Poétique | Agathe Charnet et Lillah Vial | Habiter la forêt Théâtre L’étoile du nord Paris
Promenade Poétique | Agathe Charnet et Lillah Vial | Habiter la forêt Théâtre L’étoile du nord Paris samedi 9 mai 2026.
À travers une randonnée poétique accessible à toute la famille, les artistes vous invitent avec simplicité, fougue et humour à vous informer sur les conséquences du réchauffement climatique sur les écosystèmes forestiers urbains mais aussi aux façons de se mobiliser pour changer de regard sur les formes de vie non-humaines.
En ponctuant le parcours d’expériences ludiques et sensorielles, les spectateur·ices sont aussi invité·e·s à composer poétiquement avec la ville et les parcs qui les entourent, qu’ils leur soient ou non familiers.
SOYONS ECO-CITOYEN·NE·S ! Temps fort dédié à l’environnement, à l’écologie et au vivre ensemble.
Le samedi 09 mai 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit sous condition
Gratuit sur réservation.
Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T19:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T16:00:00+02:00_2026-05-09T17:30:00+02:00
Théâtre L’étoile du nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris
https://www.etoiledunord-theatre.com/programmation/spectacles/open-space +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/ https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre/
Afficher la carte du lieu Théâtre L’étoile du nord et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026