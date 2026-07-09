Promenade sous les étoiles Tonneville La Hague

Informations pratiques

La Hague

Promenade sous les étoiles

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 22:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Accompagné d’un médiateur du planétarium, parcourez les allées du parc de 22h00 à 00h00 et laissez-vous guider à la découverte des planètes, des étoiles et des merveilles qui peuplent notre voûte céleste.

Cette balade astronomique de 4km est une invitation à prendre le temps d’observer, de comprendre et de s’émerveiller.

Que vous soyez passionné d’astronomie, amateur de nature ou simplement curieux, cette expérience accessible à tous vous permettra de découvrir le ciel sous un nouveau regard tout en profitant du cadre exceptionnel du parc du musée. Un moment de détente, de découverte et d’échange à vivre en famille ou entre amis.

À prévoir

Une tenue adaptée à la marche.

Des baskets ou des chaussures de randonnée.

Une bouteille d’eau.

Une veste ou un vêtement chaud selon les conditions météorologiques.

En cas de mauvais temps, la promenade sera remplacée par une séance de planétarium, permettant de poursuivre ce voyage au cœur de l’Univers dans des conditions optimales.

Réservation indispensable, nombre de places limité.

Conseillé à partir de 7 ans. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

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English : Promenade sous les étoiles

L’événement Promenade sous les étoiles La Hague a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin