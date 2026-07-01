Promenade sur les sentiers Musée Vie d’Antan Montlebon
jeudi 16 juillet 2026 · Musée Vie d'Antan · Montlebon
Informations pratiques
Montlebon
Promenade sur les sentiers
Musée Vie d’Antan 9 Lieu-dit La Voie Bournez Montlebon Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-13 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Le Musée Vie d’Antan vous propose une promenade accompagnée au départ du musée. Partez à la découverte de l’histoire locale en empruntant le chemin du Colporteur. La montée jusqu’au Mont Musy s’effectue en charrette tirée par un tracteur, avant un retour par le chemin des Bornes. .
Musée Vie d’Antan 9 Lieu-dit La Voie Bournez Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 30 72 contact@musee-vie-dantan.fr
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English : Promenade sur les sentiers
L’événement Promenade sur les sentiers Montlebon a été mis à jour le 2026-07-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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