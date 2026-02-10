Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon
Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon mardi 18 août 2026.
Montlebon
Sortie nature débrouillardise en forêt
Gardot Montlebon Doubs
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Apprenez à construire des cabanes en forêt et faire des feux de camp. Pour enfants de 6 à 12 ans. Prévoir pique nique et saucisses à griller. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. .
Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 tourisme@payshorloger.com
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English : Sortie nature débrouillardise en forêt
L’événement Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER