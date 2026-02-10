UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon

Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon mardi 18 août 2026.

Adresse
Gardot
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
16 16 Tarif enfant Tarif enfant

Montlebon

Sortie nature débrouillardise en forêt

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Apprenez à construire des cabanes en forêt et faire des feux de camp. Pour enfants de 6 à 12 ans. Prévoir pique nique et saucisses à griller. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.   .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53  tourisme@payshorloger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature débrouillardise en forêt

L’événement Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Montlebon (Doubs)