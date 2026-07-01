UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montlebon

Rando VTT enfants accompagnée Montlebon

vendredi 10 juillet 2026 · Montlebon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Gardot
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Tarif
8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Montlebon

Rando VTT enfants accompagnée

Gardot Montlebon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-08-21 2026-08-27

Partez pour une randonnée VTT de 2h avec un moniteur et découvrez la moyenne montagne. Réservé au enfants de 6 à 8 ans. Sur réservation obligatoire.   .

Gardot Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando VTT enfants accompagnée

L’événement Rando VTT enfants accompagnée Montlebon a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Montlebon (Doubs)