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AGENDA · Montlebon

Descente d’Alpage 2026 Montlebon

dimanche 20 septembre 2026 · Montlebon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place des Minimes
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montlebon

Descente d’Alpage 2026

Place des Minimes Montlebon Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 22:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La Descente d’Alpage fait son grand retour à Montlebon !

Après plusieurs années d’absence, l’APPAT est heureuse de vous inviter à retrouver l’une des fêtes les plus emblématiques de notre village la Descente d’Alpage !
Au programme de cette journée festive et conviviale

Messe à 10h.
Restauration et buvette sur place
Défilé à 14h30
Vaches & chevaux, chars fleuris, costumes traditionnels et animations rythmeront cette journée placée sous le signe des traditions, du partage et de la bonne humeur.

Cette manifestation est l’occasion de célébrer ensemble le retour des troupeaux de nos montagnes, de mettre à l’honneur notre patrimoine local et de vivre un moment unique en famille ou entre amis.

Nous vous attendons nombreux pour faire de cette édition 2026 une journée inoubliable et perpétuer cette belle tradition qui fait la fierté de notre territoire. ?

L’équipe de l’APPAT Montlebon   .

Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   appatmontlebon@gmail.com

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English : Descente d’Alpage 2026

L’événement Descente d’Alpage 2026 Montlebon a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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