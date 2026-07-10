29e bourse des collectionneurs Salle des Fêtes Montlebon

Informations pratiques

Montlebon

29e bourse des collectionneurs

Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 09:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Comme chaque année, une quinzaine d’exposants permettront aux visiteurs d’assouvir leur passion. Achat, échange, vente de différentes collections: cartes postales, philatélie, capsules de champagne, fèves, monnaies, etc… .

Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 94 92 alainjacquet@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 29e bourse des collectionneurs

L’événement 29e bourse des collectionneurs Montlebon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER