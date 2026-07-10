29e bourse des collectionneurs Salle des Fêtes Montlebon
dimanche 18 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Montlebon
Informations pratiques
Montlebon
29e bourse des collectionneurs
Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Comme chaque année, une quinzaine d’exposants permettront aux visiteurs d’assouvir leur passion. Achat, échange, vente de différentes collections: cartes postales, philatélie, capsules de champagne, fèves, monnaies, etc… .
Salle des Fêtes Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 22 94 92 alainjacquet@neuf.fr
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English : 29e bourse des collectionneurs
L’événement 29e bourse des collectionneurs Montlebon a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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