UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montlebon

Fête villageoise Montlebon

dimanche 6 septembre 2026 · Montlebon

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Derrière le mont
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Montlebon

Fête villageoise

Derrière le mont Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Fête villageoise, animations, repas sans réservation sous chapiteau et en salle, buvettes, vente de pâtisseries, gaufres.
Repas adulte 20 euros Terrine, Bœuf Bourguignon purée, Fromage, Coupe Bellevue Repas enfants 8 euros sandwich, un petit paquet de chips, 1 brique de jus de fruit, un babybel, une compote.   .

Derrière le mont Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 01 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FETE VILLAGEOISE

L’événement Fête villageoise Montlebon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

À voir aussi à Montlebon (Doubs)