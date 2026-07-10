Informations pratiques

Montlebon

Fête villageoise

Derrière le mont Montlebon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Fête villageoise, animations, repas sans réservation sous chapiteau et en salle, buvettes, vente de pâtisseries, gaufres.

Repas adulte 20 euros Terrine, Bœuf Bourguignon purée, Fromage, Coupe Bellevue Repas enfants 8 euros sandwich, un petit paquet de chips, 1 brique de jus de fruit, un babybel, une compote. .

Derrière le mont Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 01 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FETE VILLAGEOISE

L’événement Fête villageoise Montlebon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER