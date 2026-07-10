Fête villageoise Montlebon
dimanche 6 septembre 2026 · Montlebon
Informations pratiques
Montlebon
Fête villageoise
Derrière le mont Montlebon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Fête villageoise, animations, repas sans réservation sous chapiteau et en salle, buvettes, vente de pâtisseries, gaufres.
Repas adulte 20 euros Terrine, Bœuf Bourguignon purée, Fromage, Coupe Bellevue Repas enfants 8 euros sandwich, un petit paquet de chips, 1 brique de jus de fruit, un babybel, une compote. .
Derrière le mont Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 01 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FETE VILLAGEOISE
L’événement Fête villageoise Montlebon a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
À voir aussi à Montlebon (Doubs)
- Sortie nature débrouillardise en forêt Montlebon 18 août 2026
- Concert de musique de chambre Cloître de l’Eglise ou repli Église Montlebon 18 août 2026
- Rando VTT enfants accompagnée Montlebon 21 août 2026
- Descente d’Alpage 2026 Montlebon 20 septembre 2026
- 29e bourse des collectionneurs Salle des Fêtes Montlebon 18 octobre 2026