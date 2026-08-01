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AGENDA · Montlebon

Concert de musique de chambre Cloître de l’Eglise ou repli Église Montlebon

mardi 18 août 2026 · Cloître de l’Eglise ou repli Église · Montlebon

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Cloître de l’Eglise ou repli Église
Adresse
1A Place des Minimes
Ville
25500 Montlebon
Département
Doubs
Tarif

Montlebon

Concert de musique de chambre

Cloître de l’Eglise ou repli Église 1A Place des Minimes Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Concert de musique de chambre par l’ensemble Galitzine pour les 100 ans du Cloître. Boccherini-Mozart-Wolf-Schubert. Repli dans l’ Eglise si mauvais temps.   .

Cloître de l’Eglise ou repli Église 1A Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   ensemble.galitzine@gmail.com

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English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Montlebon a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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