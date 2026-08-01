Concert de musique de chambre Cloître de l’Eglise ou repli Église Montlebon

mardi 18 août 2026 · Cloître de l’Eglise ou repli Église · Montlebon

Informations pratiques

Montlebon

Concert de musique de chambre

Cloître de l’Eglise ou repli Église 1A Place des Minimes Montlebon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 20:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Concert de musique de chambre par l’ensemble Galitzine pour les 100 ans du Cloître. Boccherini-Mozart-Wolf-Schubert. Repli dans l’ Eglise si mauvais temps. .

Cloître de l’Eglise ou repli Église 1A Place des Minimes Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté ensemble.galitzine@gmail.com

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English : Concert de musique de chambre

L’événement Concert de musique de chambre Montlebon a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER