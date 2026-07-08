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Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire Route du Paladas Le Chalard

lundi 10 août 2026 · Route du Paladas · Le Chalard

Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire Route du Paladas Le Chalard

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Route du Paladas
Adresse
Bureau d'information touristique
Ville
87500 Le Chalard
Département
Haute-Vienne
Tarif

Le Chalard

Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire

Route du Paladas Bureau d’information touristique Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :
2026-08-10

La Compagnie du Sûr-Saut vous propose une balade théâtralisée pour découvrir le village du Chalard, rythmée par des dialogues décalés et drôles de l’œuvre de Roland Dubillard. Au recoin d’une rue, depuis une fenêtre, rencontrez des personnages de différentes époques… qu’on ne voit pas tous les jours !   .

Route du Paladas Bureau d’information touristique Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72  info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire

L’événement Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire Le Chalard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Saint-Yrieix

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