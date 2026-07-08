Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire Route du Paladas Le Chalard
lundi 10 août 2026 · Route du Paladas · Le Chalard
Informations pratiques
Le Chalard
Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire
Route du Paladas Bureau d’information touristique Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 22:00:00
Date(s) :
2026-08-10
La Compagnie du Sûr-Saut vous propose une balade théâtralisée pour découvrir le village du Chalard, rythmée par des dialogues décalés et drôles de l’œuvre de Roland Dubillard. Au recoin d’une rue, depuis une fenêtre, rencontrez des personnages de différentes époques… qu’on ne voit pas tous les jours ! .
Route du Paladas Bureau d’information touristique Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire
L’événement Promenade théâtrale fantaisies de la vie ordinaire Le Chalard a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Saint-Yrieix
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