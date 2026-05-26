Promenades baroques d’église en église Rendez-vous devant la maison des Ferrère Asté
Promenades baroques d’église en église Rendez-vous devant la maison des Ferrère Asté jeudi 2 juillet 2026.
Asté
Promenades baroques d’église en église
Rendez-vous devant la maison des Ferrère ASTE Asté Hautes-Pyrénées
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Des bénévoles passionnés vous guident à la découverte du patrimoine baroque local Hiis, Montgaillard, Ordizan. Départ à 15h devant la Maison des Ferrère.
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Rendez-vous devant la maison des Ferrère ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
Enthusiastic volunteers guide you through the local Baroque heritage: Hiis, Montgaillard, Ordizan. Departure at 3pm from the Maison des Ferrère.
L’événement Promenades baroques d’église en église Asté a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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