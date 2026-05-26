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Promenades baroques d’église en église Rendez-vous devant la maison des Ferrère Asté

Promenades baroques d’église en église Rendez-vous devant la maison des Ferrère Asté jeudi 10 septembre 2026.

Lieu : Rendez-vous devant la maison des Ferrère

Adresse : ASTE

Ville : 65200 Asté

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 10 septembre 2026

Fin : jeudi 10 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif

Asté

Promenades baroques d’église en église

Rendez-vous devant la maison des Ferrère ASTE Asté Hautes-Pyrénées

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 15:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Des bénévoles passionnés vous guident à la découverte du patrimoine baroque local Campan, Beaudéan, Bagnères. Départ à 15h devant la Maison des Ferrère.
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Rendez-vous devant la maison des Ferrère ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28  ferrere.baroquepyreneen@orange.fr

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English :

Enthusiastic volunteers guide you through the local Baroque heritage: Campan, Beaudéan, Bagnères. Departure at 3pm from the Maison des Ferrère.

L’événement Promenades baroques d’église en église Asté a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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