AGENDA · Montceaux-lès-Meaux
Promenades en calèche dans le parc du château, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
dimanche 20 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux
Informations pratiques
Promenades en calèche dans le parc du château Dimanche 20 septembre, 14h00 Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne
Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Au programme : promenades en calèche autour du parc.
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France
Circuit en calèche
@châteaudemontceaux
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