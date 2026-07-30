Informations pratiques

Montréverd

PROMENADES HISTORIQUES Journées du Patrimoine

Lieu-dit Le Pai Montréverd Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

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Lieu-dit Le Pai Montréverd 85260 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17

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English :

L’événement PROMENADES HISTORIQUES Journées du Patrimoine Montréverd a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme Terres de Montaigu