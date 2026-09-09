Promotion 2021 : Ouverture de la Liste d’Attente Prioritaire Éveil Judo & JJB (5 ans) – Jamet Sporting Club Bellevue, Complexe Sportif Daniel Praud, Nantes

Informations pratiques

Promotion 2021 : Ouverture de la Liste d’Attente Prioritaire Éveil Judo & JJB (5 ans) – Jamet Sporting Club Bellevue 9 – 23 septembre, les mercredis Complexe Sportif Daniel Praud Loire-Atlantique

Essai gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T14:00:00+02:00 – 2026-09-09T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T14:45:00+02:00

Votre enfant est né en 2021 ? Cette année, il franchit une étape symbolique de son développement : celle de l’autonomie, de la coordination motrice et de la découverte des premières valeurs sportives.

Au Jamet Sporting Club Bellevue, nous préparons notre dojo pour accueillir cette future « Promotion 2021 » dès la rentrée du mercredi 9 septembre.

⚠️ L’exigence pédagogique impose la rareté

La section Éveil (5 ans) est notre créneau le plus sollicité chaque saison. Fidèles à notre posture du « Luxe de la Sélection » et à notre exigence de précision pédagogique, nous limitons strictement les effectifs par tapis.

Cette approche garantit un encadrement haut de gamme, une sécurité optimale et une progression sur mesure pour chaque enfant.

Les avantages exclusifs de votre inscription sur liste d’attente :

1. Accès Privilège : Recevez le lien de réservation des essais gratuits 48h avant l’ouverture officielle au grand public.

2. Sérénité Totale : Sécurisez votre place dans un groupe à effectif réduit et évitez le chaos des inscriptions de septembre.

Rejoindre la liste est une démarche gratuite et sans engagement.

C’est une stratégie d’anticipation intelligente pour offrir à votre enfant un environnement d’excellence au sein d’un club reconnu par la Ville de Nantes depuis 1969.

Activez votre accès prioritaire ici (Cliquez)

Jamet Sporting Club • Éducation, Discipline & Performance.

Complexe Sportif Daniel Praud 21 Bd Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0787645431 »}, {« type »: « email », « value »: « judoforme@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://dojo.gymnase-jamet.fr/waitlist-2021.html »}] [{« link »: « https://dojo.gymnase-jamet.fr/waitlist-2021.html »}]

Votre enfant est né en 2021 ? Anticipez sa rentrée ! Rejoignez la liste d’attente prioritaire pour la section Éveil (5 ans) et sécurisez votre essai gratuit avant l’ouverture publique. Judo Jiu-Jitsu Brésilien