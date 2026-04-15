PRONOMADES EN ATTENDANT LE GRAND SOIR Place jeanne Soulé Marignac

Marignac

PRONOMADES EN ATTENDANT LE GRAND SOIR

Place jeanne Soulé A COTE DE LA SALLE DES FETES Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 21:00:00

fin : 2026-05-09 23:20:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Doux Supplice vous convie à un spectacle à voir et à danser, fruit d’une recherche acrobatique autour du bal populaire. Prenez place autour de la piste.

Suivi d’un pot au café Sandaran pour fêtes l’ouverture de la saison Pronomades.

Tous publics.

Les huit interprètes de la compagnie, accompagné·es d’un DJ déjanté, estompent les frontières entre cirque et danse et explorent

ce qui nous met en mouvement.

Cette création s’enracine dans l’idée que les danses populaires ont été inventées pour créer du lien entre les gens. Tango, rondeau, rock et autres valses s’y déclinent en acrobaties et chorégraphies envolées.

Voici une invitation à goûter au doux vertige d’un grand soir.

Entre petits instants spectaculaires et moments de liesse, que vous aimiez danser ou non, laissez-vous emporter par une énergie communicative. Musique ! .

Place jeanne Soulé A COTE DE LA SALLE DES FETES Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50 accueil@pronomades.org

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English :

Le Doux Supplice invites you to see and dance a show based on acrobatic research into the popular ball. Take a seat around the dance floor.

Followed by a drink at Café Sandaran to celebrate the opening of the Pronomades season.

All audiences.

L’événement PRONOMADES EN ATTENDANT LE GRAND SOIR Marignac a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE