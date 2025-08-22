Circuit pédestre N°34 Bois Galante

Circuit pédestre N°34 Bois Galante École 17800 Marignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Majoritairement goudronné et vallonné pour des marcheurs préférant un revêtement stable, il nécessite de redoubler de prudence bien qu’accessible et court, il n’est pas destiné aux enfants.

+33 5 17 24 03 47

English :

Mostly paved and hilly for walkers who prefer a stable surface, it requires extra caution: although accessible and short, it is not intended for children.

Deutsch :

Er ist größtenteils asphaltiert und hügelig für Wanderer, die einen stabilen Belag bevorzugen, und erfordert doppelte Vorsicht: Obwohl er zugänglich und kurz ist, ist er nicht für Kinder geeignet.

Italiano :

Per lo più asfaltato e collinare per gli escursionisti che preferiscono un fondo stabile, richiede una maggiore cautela: sebbene accessibile e breve, non è destinato ai bambini.

Español :

En su mayor parte asfaltada y con pendientes para los caminantes que prefieren una superficie estable, requiere una mayor precaución: aunque es accesible y corta, no está pensada para los niños.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme