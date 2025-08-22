Circuit VTT N°1 Champagne pour la Voie Romaine

Circuit VTT N°1 Champagne pour la Voie Romaine Place de la Mairie 17800 Marignac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Circuit très roulant avec une grande partie en forêt, dans la vallée du Trèfle et sur et les coteaux viticoles. Plusieurs secteurs empruntent d’anciennes voies romaines notamment dans la plaine de la Grand Vau (autour de l’aérodrome) et sur Neulles.

+33 5 17 24 03 47

A very rolling circuit with a large part in the forest, in the valley of the Clover and on the vineyard slopes. Several sectors follow ancient Roman roads, notably in the Grand Vau plain (around the airfield) and in Neulles.

Sehr gut befahrbare Strecke mit einem großen Teil im Wald, im Kleeblatt-Tal und auf den Weinhängen. Mehrere Abschnitte verlaufen auf alten Römerstraßen, insbesondere in der Ebene von Grand Vau (um den Flugplatz herum) und auf Neulles.

Un percorso molto ondulato con un’ampia parte nel bosco, nella valle di Trèfle e sui pendii dei vigneti. Diversi settori seguono antiche strade romane, in particolare nella piana di Grand Vau (intorno al campo d’aviazione) e a Neulles.

Un recorrido muy ondulado con una gran parte en el bosque, en el valle de Trèfle y en las laderas de los viñedos. Varios sectores siguen antiguas calzadas romanas, sobre todo en la llanura del Grand Vau (alrededor del aeródromo) y en Neulles.

