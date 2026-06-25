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Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville

Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville

Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville mercredi 22 juillet 2026.

Ville
50250 Doville
Département
Manche
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif

Doville

Prospection du damier de la Succise (papillon)

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Avec les agents de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, dénombrez et protégez les chenilles d’un papillon : le damier de la Succise. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire.   .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30  accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Prospection du damier de la Succise (papillon)

L’événement Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville a été mis à jour le 2026-06-25 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin

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