Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville mercredi 22 juillet 2026.

Doville

Prospection du damier de la Succise (papillon)

Doville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Avec les agents de la Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie, dénombrez et protégez les chenilles d’un papillon : le damier de la Succise. Chiens interdits. Bottes conseillées. Réservation obligatoire. .

Doville 50250 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

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English : Prospection du damier de la Succise (papillon)

L’événement Prospection du damier de la Succise (papillon) Doville a été mis à jour le 2026-06-25 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin