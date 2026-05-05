Protégeons le hérisson !, Université Paris-Saclay – serre du 365, Bures-sur-Yvette

Protégeons le hérisson ! Samedi 23 mai, 14h00 Université Paris-Saclay – serre du 365 Essonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

L’association Les P’tits Kipik propose, en partenariat avec le Jardin botanique, l’animation « Protégeons le Hérisson » afin de faire connaître son mode de vie, ses habitudes et les nombreuses menaces auxquelles il doit faire face aujourd’hui. Au programme : échanges et sensibilisation, conseils pratiques pour aménager votre jardin et fabriquer des abris favorables à sa présence, ainsi qu’un atelier ludique de moulage d’empreintes pour petits et grands.

Programme : de 14h00 à 16h00

-Connaissez-vous bien le hérisson ?

-Atelier empreintes de hérisson

Un hérisson est passé par là ! Apprenez à reconnaître une empreinte de hérisson au cours d’un atelier de moulage pour petits et grands !

SANS RÉSERVATION – GRATUIT

Renseignements : parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay

Université Paris-Saclay – serre du 365 365 rue du Doyen André Guinier – Orsay Bures-sur-Yvette 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « mailto:parc-botanique.launay@universite-paris-saclay.fr »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/luniversite/les-campus/le-jardin-botanique-de-launay »}]

Venez apprendre à préserver ce visiteur des jardins à l’occasion de la Fête de la Nature avec l’Association les P’tits Kipik ! hérisson nature

Design : canva.com/Meora design/UP Saclay