PSYCHANALYSE URBAINE – Les territoires sont des gens comme les autres, La Fabrique – rêves de ville, Le Mans

Informations pratiques

PSYCHANALYSE URBAINE – Les territoires sont des gens comme les autres 29 août 2026 – 2 janvier 2027 La Fabrique – rêves de ville Sarthe

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T13:00:00+02:00 – 2026-08-29T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-02T13:00:00+01:00 – 2027-01-02T18:00:00+01:00

À l’heure où les villes sont traversées par des transformations rapides — écologiques, sociales, politiques — de nouveaux récits et de nouvelles méthodes apparaissent pour les comprendre autrement.

L’exposition « Confidences urbaines » propose de présenter une approche singulière et décalée de la fabrique urbaine : la psychanalyse appliquée aux territoires.

Conçue comme une immersion à la fois sensible, critique et poétique, cette exposition invite à changer de regard sur la ville et l’architecture, en les considérant non plus seulement comme des objets techniques ou fonctionnels, mais comme des sujets traversés par des désirs, des refoulements, des contradictions et des imaginaires.

L’exposition naît du désir de rendre visible et partageable un travail jusqu’ici souvent vécu sous forme d’événements ou de performances.

Elle s’articule autour de quatre axes :

1. Les fondements

Présentation des origines théoriques et artistiques de la psychanalyse urbaine, ses influences et ses partis pris.

2. La méthode

Démonstration et à expérimentation des outils de l’ANPU : opération divan, protocoles d’enquête, dispositifs d’écoute, modes d’interprétation, grilles analytiques.

3. Le cas du Mans

Mise en lumière d’un territoire concret à travers des archives des études menées au Mans depuis 2017.

4. Le ci-gîte

Ici gît l’échec flamboyant, le raté spectaculaire, l’erreur fondatrice

Ici gisent des projets les plus fous, les fantasmes inavoués, les rêves contrariés,

Ici tout est transformation, auto-critique, apprentissage

Comme le dit si bien le philosophe Charles Pépin “qui n’a jamais connu l’échec a raté sa vie”. Or en France nous ne savons pas échouer, nous ne visons que l’excellence et nous nous identifions à nos échecs au point de confondre rater et être un raté. Ainsi nos capacités à inventer, à expérimenter des nouvelles manières de faire sont sous-développées. Nous pourrions rater beaucoup mieux.

Un espace de confession et de collecte de récits d’échecs de l’architecture et de l’urbanisme sera donc organisé au sein de l’exposition avec des protocoles permettant la transformation de ces échecs en idées lumineuses.

L’ANPU

L’ANPU (Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) est un collectif artistique et théorique fondé par Laurent Petit, puis co-construit avec Charles Altorffer et Fabienne Quéméneur. Elle regroupe aujourd’hui une dizaine de praticien.nes aux profils hybrides entre art, architecture et urbanisme.

La psychanalyse urbaine consiste à coucher les villes et les territoires sur le divan, détecter les névroses urbaines et proposer des solutions thérapeutiques adéquates.

Ses interventions prennent des formes variées : consultations publiques, conférences performées, installations, enquêtes sensibles ou encore productions éditoriales.

Aujourd’hui, l’ANPU se décline en trois agences et trois manières de faire de la psychanalyse urbaine portées par ses trois membres fondateurs.

https://www.anpu.fr/

Une exposition conçue par :

Clémence Jost, alias l’agent Jost, psycho-aquarelliste et attachante de production (ANPU) et Fabienne Quémeneur, Méta-foreuse et performeur-euse, responsable de la F.É.E. (ANPU)

En collaboration avec l’équipe de La Fabrique – Rêves de Ville et en coproduction avec Le Mans Métropole

Animations

Des visites de l’exposition et d’autres animations, gratuites sur inscription, seront proposés autour de l’exposition.

Programme détaillé à venir

La Fabrique – rêves de ville 5 boulevard Anatole France, 72000 LE MANS Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lafabrique@lemans.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemansmetropole.fr/un-territoire-qui-bouge/equipements/la-fabrique-reves-de-ville »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243474640 »}] [{« link »: « https://www.anpu.fr/ »}]

Une exposition unique et inédite qui propose de découvrir les fondements et la méthode de la psychanalyse urbaine imaginée par l’ANPU, et l’étude menée au Mans depuis 2017. Tarifs : gratuit

Le Mans Metropole – ANPU