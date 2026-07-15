PSYCHANALYSE URBAINE Les territoires sont des gens comme les autres La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

PSYCHANALYSE URBAINE Les territoires sont des gens comme les autres

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:30:00

fin : 2027-01-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Une exposition unique et inédite qui propose de découvrir les fondements et la méthode de la psychanalyse urbaine imaginée par l’ANPU, et l’étude menée au Mans depuis 2017. Tarifs gratuit

Une exposition unique et inédite qui propose de découvrir les fondements et la méthode de la psychanalyse urbaine imaginée par l’ANPU, et l’étude menée au Mans depuis 2017.

À l’heure où les villes sont traversées par des transformations rapides — écologiques, sociales, politiques — de nouveaux récits et de nouvelles méthodes apparaissent pour les comprendre autrement.

L’exposition Confidences urbaines propose de présenter une approche singulière et décalée de la fabrique urbaine la psychanalyse appliquée aux territoires.

Conçue comme une immersion à la fois sensible, critique et poétique, cette exposition invite à changer de regard sur la ville et l’architecture, en les considérant non plus seulement comme des objets techniques ou fonctionnels, mais comme des sujets traversés par des désirs, des refoulements, des contradictions et des imaginaires.

L’exposition naît du désir de rendre visible et partageable un travail jusqu’ici souvent vécu sous forme d’événements ou de performances.

Une exposition conçue par

Clémence Jost, alias l’agent Jost, psycho-aquarelliste et attachante de production (ANPU)

Fabienne Quémeneur, Méta-foreuse et performeur-euse, responsable de la F.É.E. (ANPU)

En collaboration avec l’équipe de La Fabrique Rêves de Ville et en coproduction avec Le Mans Métropole.

Des visites de l’exposition et d’autres animations, gratuites sur inscription, seront proposés autour de l’exposition.

Programme détaillé à venir .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

A unique and unprecedented exhibition that invites visitors to discover the foundations and methodology of urban psychoanalysis as conceived by the ANPU, as well as the study conducted in Le Mans since 2017. Admission: free

L’événement PSYCHANALYSE URBAINE Les territoires sont des gens comme les autres Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72