Psykofobik, Théâtre La Ruche, Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre La Ruche · Nantes
Informations pratiques
Psykofobik Vendredi 9 octobre, 20h00 Théâtre La Ruche Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00
Le 10 octobre à 20h Genre : Théâtre – À partir de 10 ans – Durée : 1h10
Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. “ Docteur Gicquel, pouvez-vous nous définir ce qu’est la Psychophobie svp ? – Bien sûr Docteur Gicquel. La psychophobie n’est autre que la discrimination et l’oppression des personnes qui ont, qui sont étiquetées ou perçues comme ayant une maladie mentale.
– En d’autres termes, la psychophobie est tout simplement la stigmatisation des fous, des folles.
– Oui, la psychophobie est une forme de validisme où un jugement de valeur est posé sur les capacités mentales et sur le respect des normes sociales. “ »
Spectacle programmé dans le cadre de LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE
Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/octobre2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32211/psykofobik »}]
Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. Santé mentale SISM
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