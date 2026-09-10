Psykofobik, Théâtre La Ruche, Nantes

Informations pratiques

Psykofobik Vendredi 9 octobre, 20h00 Théâtre La Ruche Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00

Le 10 octobre à 20h Genre : Théâtre – À partir de 10 ans – Durée : 1h10

Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. “ Docteur Gicquel, pouvez-vous nous définir ce qu’est la Psychophobie svp ? – Bien sûr Docteur Gicquel. La psychophobie n’est autre que la discrimination et l’oppression des personnes qui ont, qui sont étiquetées ou perçues comme ayant une maladie mentale.

– En d’autres termes, la psychophobie est tout simplement la stigmatisation des fous, des folles.

– Oui, la psychophobie est une forme de validisme où un jugement de valeur est posé sur les capacités mentales et sur le respect des normes sociales. “ »

Spectacle programmé dans le cadre de LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE

Théâtre La Ruche 8 rue Félibien Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruchenantes.fr/octobre2026 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laruchenantes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laruchenantes.vosbillets.fr/billetterie/representation/32211/psykofobik »}]

Au programme, conférence théâtrale et dérangeante vers une folie inclusive. Santé mentale SISM