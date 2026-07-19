P’tit festival d’Autheuil Concert avec l’ensemble Près de votre oreille Eglise Notre Dame D’Autheuil Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Concert avec l’ensemble Près de votre oreille

Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Ce soir Marion Martineau, Agnès Boissonnot-Guilbault et Robin Pharo, solistes fidèles de l’ensemble Près de votre oreille, vous feront découvrir le répertoire anglais de la Renaissance.

Participation libre. .

Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : P’tit festival d’Autheuil Concert avec l’ensemble Près de votre oreille

L’événement P’tit festival d’Autheuil Concert avec l’ensemble Près de votre oreille Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche