P’tit festival d’Autheuil Fête patronale d’Autheuil Eglise Notre Dame D’Autheuil Tourouvre au Perche
samedi 15 août 2026 · Eglise Notre Dame D'Autheuil · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
P’tit festival d’Autheuil Fête patronale d’Autheuil
Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.
Aujourd’hui
10h30, Messe à l’église Notre-Dame.
11h30, Apéritif à la Mairie.
12h30, Repas Festif dan les jardins de la mairie.
16h, Visite guidée de l’église.
17h30, Vêpres à la Vierge. .
Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com
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English : P’tit festival d’Autheuil Fête patronale d’Autheuil
L’événement P’tit festival d’Autheuil Fête patronale d’Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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