P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs Eglise Notre Dame D’Autheuil Tourouvre au Perche
dimanche 16 août 2026 · Eglise Notre Dame D'Autheuil · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs
Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.
Ce soir Concert de clôture à l’église avec l’ensemble Le Salon des Soupirs qui vous proposerons de découvrir la musique française baroque intimiste de la fin du XVIIe siècle. .
Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com
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English : P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs
L’événement P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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