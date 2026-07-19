P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs Eglise Notre Dame D’Autheuil Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs

Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous a prépare un programme autour et en l’église Notre Dame, plus ancienne église romane du Perche Une semaine de festivités sur la colline d’Autheuil concerts, conférence, spectacle, fête patronale… Participation libre.

Ce soir Concert de clôture à l’église avec l’ensemble Le Salon des Soupirs qui vous proposerons de découvrir la musique française baroque intimiste de la fin du XVIIe siècle. .

Eglise Notre Dame D’Autheuil AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 12 47 47 86 autheuilpatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs

L’événement P’tit festival d’Autheuil Concert de clôture avec l’ensemble Le Salon des Soupirs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche