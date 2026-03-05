P’tit Train de la Haute Somme Journée du Patrimoine La Neuville-lès-Bray

P’tit Train de la Haute Somme Journée du Patrimoine

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez à la rencontre des bénévoles du P’tit train et découvrez les coulisses !

Balades en train à vapeur, visites guidée du dépôt-atelier, navettes assurées avec des locotracteurs anciens.

Visite du musée, navette et visite de l’atelier gratuites.

Départs à 14h00, 15h15 et 16h30. Durée de la promenade 0h50. La réservation n’est pas obligatoire, prévoyez juste d’arriver au moins 20 minutes avant le départ.

Musée et buvette ouverts de 10h00 à 18h30.

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 76 14 60

English :

Come and meet the P?tit train volunteers and see what goes on behind the scenes!

Steam train rides, guided tours of the workshop depot, shuttle service with vintage locomotives.

Free museum visit, shuttle bus and workshop tour.

Departures at 2:00 pm, 3:15 pm and 4:30 pm. Duration: 0h50. Reservations are not required, just be sure to arrive at least 20 minutes before departure.

Museum and refreshment bar open from 10:00 am to 6:30 pm.

