P’tit Train de la Haute Somme Vapeur en Fête

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dernier jour de circulation vapeur de la saison !

Balades en train à vapeur sur tout le trajet, trains historiques, exposants, circulations sur le circuit de trains miniatures en extérieur.

Départs à 11h00, 13h40, 14h50, 16h00 et 17h10. Durée de la promenade 0h50. La réservation n’est pas obligatoire, prévoyez juste d’arriver au moins 20 minutes avant le départ.

Musée et buvette ouverts de 10h00 à 19h00. Restauration légère disponible au musée (sandwichs et tartes)

58 route de Roye La Neuville-lès-Bray 80340 Somme Hauts-de-France +33 3 22 76 14 60

English :

Last day of steam traffic this season!

Steam train rides all along the route, historic trains, exhibitors, outdoor model train rides.

Departures at 11:00, 13:40, 14:50, 16:00 and 17:10. Duration: 0h50. Reservations are not required, just be sure to arrive at least 20 minutes before departure.

Museum and refreshment area open from 10:00 am to 7:00 pm. Light refreshments available at the museum (sandwiches and pies)

L’événement P’tit Train de la Haute Somme Vapeur en Fête La Neuville-lès-Bray a été mis à jour le 2026-03-05 par OT D’AMIENS