P’tite balade patrimoine Entre Gartempe et Anglin, d’un château à l’autre Place de l’Église Saint-Pierre-de-Maillé

P’tite balade patrimoine Entre Gartempe et Anglin, d’un château à l’autre

Place de l’Église Devant l’église Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Deux vallées importantes, celle de la Gartempe et celle de l’Anglin, offrent à Saint-Pierre-de-Maillé de magnifiques paysages naturels ponctués de sites historiques et notamment de châteaux qui, au Moyen Âge, surveillaient leur domaine et les circulations. Le château de la Guittière, cité dès le début du 14e siècle, domine la Gartempe, alors que celui de Puygiraud protégeait la vallée de l’Anglin. Cette balade permettra de découvrir ces beaux sites et quelques autres richesses patrimoniales de la commune.

Prévoir voiture et bonnes chaussures.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

+33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

