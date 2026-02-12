Les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé
Les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé mercredi 22 avril 2026.
Les secrets de la microbrasserie Épikur
7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Plongez au cœur de la microbrasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et talent se rencontrent. Cette adresse incontournables séduit les amateurs de bières grâce à ses créations unique et innovantes.
L’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Dégustation réservée aux plus de 18 ans.
Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les secrets de la microbrasserie Épikur
L’événement Les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé a été mis à jour le 2026-02-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne