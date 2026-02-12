Les secrets de la microbrasserie Épikur Saint-Pierre-de-Maillé

Les secrets de la microbrasserie Épikur

7 Rue des Hautes Herbes Saint-Pierre-de-Maillé Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

2026-04-22

Plongez au cœur de la microbrasserie artisanale de Damien Gervreau où passion et talent se rencontrent. Cette adresse incontournables séduit les amateurs de bières grâce à ses créations unique et innovantes.

L’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Dégustation réservée aux plus de 18 ans.

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

