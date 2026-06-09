P’tite nuit du compte Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène

Sainte-Sigolène

P’tite nuit du compte

Médiathèque l’échappée belle 6 Rue de la Découverte, 43600 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Carte blanche à Gilles Bizouerne et Solene Chardon.

Dans le cadre du Festival Contes en Marches.

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Médiathèque l’échappée belle 6 Rue de la Découverte, 43600 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr

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English :

Carte blanche to Gilles Bizouerne and Solene Chardon.

As part of the Contes en Marches Festival.

L’événement P’tite nuit du compte Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron