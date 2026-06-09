P’tite nuit du compte Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène
P’tite nuit du compte Médiathèque l’échappée belle Sainte-Sigolène samedi 21 novembre 2026.
Sainte-Sigolène
P’tite nuit du compte
Médiathèque l’échappée belle 6 Rue de la Découverte, 43600 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Carte blanche à Gilles Bizouerne et Solene Chardon.
Dans le cadre du Festival Contes en Marches.
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Médiathèque l’échappée belle 6 Rue de la Découverte, 43600 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 86 bibliotheque@sainte-sigolene.fr
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English :
Carte blanche to Gilles Bizouerne and Solene Chardon.
As part of the Contes en Marches Festival.
L’événement P’tite nuit du compte Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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