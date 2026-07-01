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P’tits Artistes 6-12 ans : Monstres & compagnie (mini livre flip-flap), Musée des Augustins, Toulouse

vendredi 24 juillet 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

P’tits Artistes 6-12 ans : Monstres & compagnie (mini livre flip-flap), Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne

P’tits Artistes 6-12 ans : Monstres & compagnie (mini livre flip-flap) Vendredi 24 juillet, 10h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T12:30:00+02:00

Atelier de création plastique pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques (dessin, peinture, modelage, etc.)
Thème de l’atelier : Monstres et compagnie
> Durée : 2h
> Pas de parent accompagnateur pour cette activité

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996323 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Les enfants découvrent les oeuvres du musée et s’initient à diverses techniques artistiques atelier musée

mairie de Toulouse

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