Essert

P’tits Jeudis#7

place de la Mairie Essert Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09

LES P’TITS JEUDIS D’ESSERT SONT DE RETOUR !

Vous l’attendiez ? La revoilà ! La 7ème édition de votre rendez-vous estival préféré débarque très bientôt pour faire vibrer notre commune.

Bloquez vos fins de journée chaque jeudi, c’est le moment de se détendre, de partager et de faire la fête!

Au programme

Concerts gratuits pour s’ambiancer tout l’été.

Foodtrucks, friture de carpes, charcuterie espagnole & buvette pour régaler vos papilles.

Animations enfants pour le bonheur des plus petits.

Produits locaux pour découvrir le savoir-faire d’ici.

Venez en famille, entre amis ou entre collègues pour profiter de la douceur des soirées d’été. On a hâte de vous y retrouver ! .

place de la Mairie Essert 90850 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 96 07 44 animations@essert.fr

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English : P’tits Jeudis#7

L’événement P’tits Jeudis#7 Essert a été mis à jour le 2026-06-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)