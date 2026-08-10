PTL® La Petite Trotte à Léon Une grande aventure en équipe Chamonix-Mont-Blanc
lundi 24 août 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
PTL® La Petite Trotte à Léon Une grande aventure en équipe
Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24 08:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
Avec son concept original et ses spécificités hors normes, la PTL se distingue des autres courses. L’esprit de la PTL repose sur l’engagement mental, l’esprit d’équipe et d’aventure, ainsi que sur les valeurs sportives et celles de la montagne.
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Place du Triangle de l’Amitié Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 47 51 info@ultratrailmb.com
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English :
With its original concept and unusual features, the PTL stands out from other races. The spirit of the PTL is based on mental commitment, team spirit and adventure, as well as sporting and mountain values.
L’événement PTL® La Petite Trotte à Léon Une grande aventure en équipe Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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