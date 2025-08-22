Puccini Tosca Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Puccini Tosca

Dimanche 18 octobre 2026 à partir de 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Dans le cadre du Festival Voix des Suds

L’opéra est le lieu de tous les excès, des plus vils aux plus nobles.

Puccini emprunte à Victorien Sardou de vingt-sept ans son aîné, ce trio haut en couleur de la femme artiste flamboyante et terriblement jalouse, de l’amant artiste-peintre favorable aux idées progressistes, et du fourbe sournois et concupiscent mais omnipotent bras armé d’un régime répressif totalitariste.

Des passions qui conduiront nos infortunés protagonistes au Castello Sant-Angelo de Rome, sur les berges du Tibre, survivance du Léthé mythique, ce triste fleuve de l’oubli où s’engloutissent ceux qui vécurent…

L’abbaye de Saint-Victor n’étant pas une salle de théâtre lyrique, la Tosca de Giacomo Puccini vous sera proposée dans une version intimiste autour des trois personnages en lice que sont Tosca, Mario et Scarpia. L’action conservera sa fluide vraisemblance par la présence d’un narrateur qui assurera le lien entre les différentes scènes. Un opéra adapté au lieu sans pour autant en trahir l’intensité dramatique.

Après le succès de Suor Angelica lors du festival 2025, l’Opera revient à Saint-Victor avec une mise en scène magnifiée par les voûtes de l’Abbaye.

Mariana Carnovali (Soprano)

Alessandro Moccia (Tenor)

José Ansaldi (Baryton)

Rafael Lamas Domenech (Directeur et chef d’orchestre)

Avec la participation:

De l’orchestre Rives Méditerranéennes

Chœurs de Provence

Metteurs en scène: Juan Manuel Orfini et Daniel Gonzales Herrerias

Organisation: José Luis de Miguel Ubago

Association culturelles des villes jumelles et créatives avec Grenade.

@2031 Granada

Maison de l’Espagne d’Aix en Provence

Consulat d’Espagne à Marseille

Chambre de commerce de Grenade .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 22 76 64 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

As part of the Voix des Suds Festival

Opera is the realm of all extremes, from the most vile to the most noble.

L’événement Puccini Tosca Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille