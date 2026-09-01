PUCES, BROCANTE, VIDE DRESSING, VIDE MAISON Le Bousquet-d’Orb
dimanche 27 septembre 2026 · Le Bousquet-d'Orb
Informations pratiques
Le Bousquet-d’Orb
PUCES, BROCANTE, VIDE DRESSING, VIDE MAISON
Salle Marcel Roux Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
PUCES vide maison, vide dressing, brocante, et tout ce qui encombre
Venez chiner, dénicher, donner une seconde vie !
RDV à la salle Marcel Roux et autour au Bousquet d’Orb le dimanche 27 septembre.
Info 06 81 39 96 64
PUCES vide maison, vide dressing, brocante, et tout ce qui encombre
Venez chiner, dénicher, donner une seconde vie !
RDV à la salle Marcel Roux et autour au Bousquet d’Orb le dimanche 27 septembre.
Info 06 81 39 96 64 .
Salle Marcel Roux Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 81 39 96 64
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English : PUCES, BROCANTE, VIDE DRESSING, VIDE MAISON
FLEA MARKET: house clear-outs, closet clear-outs, secondhand goods, and anything else taking up space
Come browse, hunt for treasures, and give items a second life!
See you at the Marcel Roux Hall and the surrounding area in Bousquet d’Orb on Sunday, September 27.
Info: 06 81 39 96 64
L’événement PUCES, BROCANTE, VIDE DRESSING, VIDE MAISON Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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