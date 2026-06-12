Puces marines Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Puces marines

Dimanche 14 juin 2026 de 8h30 à 17h30. Vallon des Auffes Port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le CIQ Vallon des Auffes et Corniche organise à nouveau un vide grenier au port du Vallon des Auffes.

Venez chiner et faire de bonnes affaires aux puces marines du port du Vallon des Auffes que ce soit pour votre bâteau ou la déco, vous y ferez de jolies trouvailles, dans une ambiance conviviale. .

Vallon des Auffes Port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The CIQ Vallon des Auffes et Corniche is once again organizing a garage sale at the Vallon des Auffes port.

L’événement Puces marines Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-09 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille