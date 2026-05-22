Marseille 7e Arrondissement

Vide grenier au Vallon des Auffes

Dimanche 14 juin 2026 de 8h30 à 17h30. sur le port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Le CIQ Vallon des Auffes Corniche organise son vide-grenier de printemps au port du Vallon des Auffes.

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier sur le port du Vallon des Auffes.



Cette journée conviviale, organisée avec le concours de la la Ville de Marseille ainsi que de la Métropole Aix-Marseille-Provence, réunira habitants, chineurs et visiteurs dans le cadre emblématique du petit port du Vallon des Auffes.







Inscription

Inscriptions exposants au CMA 152 rue du Vallon des Auffes



• 30 mai et 6 juin 10h–12h

• 4 juin et 11 juin 18h–20h .

sur le port du Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 96 40 80 eventsvallondesauffes@orange.fr

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English :

The CIQ Vallon des Auffes Corniche organizes its spring garage sale at the Vallon des Auffes harbor.

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide grenier au Vallon des Auffes Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille