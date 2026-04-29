Punchlove • Holyfish • Diivague SUPERSONIC Paris

PUNCHLOVE (22h00)

(Art rock – New York, US)

Punchlove est le projet d’art rock expérimental des multi-instrumentistes Jillian Olesen, Joey Machina, Ian Lange-McPherson, David Moberg et de l’artiste visuel viz_wel. Évoluant discrètement du projet de chambre de Jillian Olesen, né pendant la pandémie de COVID-19, vers un phénomène live synesthésique et incontournable, ce quintette basé à Brooklyn mêle un noise-pop aux couches denses et aux émotions déchirantes à des performances et une production immersives, proposant ainsi un rock alternatif moderne immense, original et teinté de touches numériques.

Leur premier album, Channels (Kanine Records, 2024), a marqué un tournant majeur, salué pour sa profondeur viscérale et ouvrant un nouveau chapitre d’intensité créative. Réputé pour ses concerts mêlant projection, éclairage, sampling en direct et installation, Punchlove a été salué comme « l’un des meilleurs groupes de scène de Brooklyn » (Brooklyn Magazine) et loué par Under the Radar pour avoir créé « un véritable moment d’émerveillement collectif à couper le souffle » lors de ses débuts au FOCUS Wales en 2024.

Après une année de tournée internationale, la sortie de leur EP O et l’arrivée d’un nouveau bassiste, David Moberg, Punchlove prépare son prochain album, s’aventurant davantage dans les territoires de la pop expérimentale et de l’art-rock avec une production audacieuse, des paroles poétiques et des performances qui brouillent les frontières.

https://punchlove.bandcamp.com/

HOLYFISH (21h00)

(Grunge shoegaze – Toulouse, FR)

HOLYFISH est un quatuor grunge-shoegaze basé à toulouse. Avec un son mélancolique et immersif, pensé pour le live, leur musique est aujourd’hui bien plus proche de celle de groupes émergents londoniens comme keo, bleech 9:3, ou radio free alice, avec un grunge-shoegaze assumé et travaillé.

Les 3 influences : Keo, Bleech 9:3, Fontaines D.C.

https://linktr.ee/theholyfish

DIVAGUE (20h00)

(Alt shoegaze – Paris, FR)

DIIVAGUE est un groupe parisien proposant une musique à la croisée du rock alternatif, du shoegaze et du post-punk.

Sur scène, DIIVAGUE propose une expérience à la fois mélodique, viscérale, rythmée, énergique et contemplative.

Les voix émotionnelles, résonnantes et spectrales, les guitares gorgées de saturations liquides et modulées côtoient une section rhytmique brûlante, fiévreuse et abrasive formant une musique tout en contraste dans laquelle l’incandescence fait la rencontre de l’éthéré.

Pour ce concert, DIIVAGUE jouera en entier et dans l’ordre son premier album à paraître en 2026.

les 3 influences : Nirvana, Slowdive & The Cure.

https://www.instagram.com/diivague?igsh=dXdkdGdqZWV3Ymcy…

https://www.youtube.com/@Divague-Official

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Jeudi 11 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Slowdive, Ride & Glare

Le jeudi 11 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-11T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-11T19:00:00+02:00_2026-06-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/aMiBsTLU1 https://fb.me/e/aMiBsTLU1



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