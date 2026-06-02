Pure Parc de Maurepas Rennes Jeudi 23 juillet, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Pop acidulée]

Comme un bonbon acidulé au goût unique, Pure vous transmet son énergie débordante grâce à leur musique mêlant harmonies vocales, harpe, trio basse-guitare-batterie, passages poétiques et rythmes déchaînés. Originaire de Rennes, ce groupe formé sur les bancs de l’école de musique, transmet sur scène leur amour sincère de la musique avec une pop électrisante.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-23T21:15:00.000+02:00

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Parc de Maurepas 16 Bd Raymond Poincaré, 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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