PUTAIN DE RENAUD ! ZENITH DE PAU Pau

PUTAIN DE RENAUD !

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

Début : 2027-04-03

PUTAIN DE RENAUD ! Pas un hommage, une révérence !

Putain de Renaud , interprété par Fred Pocquet, un mec qui chante Renaud avec les tripes, la tendresse, le respect pour Renaud et sa carrière. Un hommage sincère, populaire, à hauteur d’homme.

Putain de Renaud n’est pas un hommage classique, c’est une révérence ! C’est un mec, Fred Pocquet, qui chante Renaud avec les tripes, le cœur, et une sacrée dose de respect.

Un spectacle vivant, sincère, populaire, à hauteur d’homme. Une révérence pudique à l’un des plus grands raconteurs d’humanité de la chanson française.

Mais ici, on ne raconte pas Renaud comme tout le monde. On le remonte à contre-courant. De ses derniers murmures aux premiers cris, on traverse sa vie à rebours — de la fatigue tendre des dernières chansons à la rage poétique de ses débuts. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

