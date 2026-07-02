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Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

lundi 2 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux

Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Début
lundi 2 novembre 2026
Fin
lundi 2 novembre 2026
Lieu
Auditorium de Bordeaux
Adresse
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde

Pygmalion Lundi 2 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T21:35:00+01:00
Fin : 2026-11-02T20:00:00+01:00 – 2026-11-02T21:35:00+01:00

Baroque et instruments d’époque
Fidèle à sa philosophie de programmes originaux qui tissent des liens entre les époques et font dialoguer les monuments du répertoire avec des découvertes inattendues, Pygmalion, choeur et orchestre, propose une Messe en ut de Mozart complétée par d’autres oeuvres plus tardives, pour un dialogue spirituel et musical à travers les époques. Introduit a cappella, le concert ouvre peu à peu l’effectif, jusqu’à atteindre sa pleine puissance dans le chef-d’oeuvre sacré de Mozart, où choeur, orchestre et un plateau de solistes exceptionnels unissent leurs forces.

Programme
Anton Bruckner, Christus factus est 
Félix Mendelssohn, Miserere, Hora est 
Franz Schubert, Lacrimosa son io 
Anton Bruckner, Ave Maria 
Félix Mendelssohn, Da nobis pacem, Domine 
Wolfgang Amadeus Mozart, Messe en ut 
Michael Haydn, Ave Regina Caelorum

Autour du concert
Lundi 2 novembre 18 h : partition commentée de la Messe en ut par Raphaël Pichon, Station Ausone, en partenariat avec la librairie Mollat 

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698046-pygmalion »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-pygmalion-84611 »}]
Messe en ut | Raphaël Pichon | Sabine Devieilhe | Lea Desandre Baroque et instruments d’époque

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