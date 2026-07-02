Pygmalion, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Pygmalion Vendredi 5 mars 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T20:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:50:00+01:00

Fin : 2027-03-05T20:00:00+01:00 – 2027-03-05T21:50:00+01:00

Baroque et instruments d’époque

Au tournant du XVIIe siècle, les compositeurs germaniques cherchaient tous à revenir à la source italienne. Venise, ses architectures sonores et ses audaces spatiales, les cori spezzati et le triomphe de la polychoralité irradient jusqu’en terre luthérienne. Mais la guerre de Trente Ans brise cet élan. Leur expression se fait plus intime : ce sont les kleine geistliche Konzerte, héritiers des motets italiens pour voix seule et continuo. Construit comme un grand office de vêpres luthériennes oecuméniques, ce programme réunit les grands maîtres allemands et italiens : Praetorius, Schütz, Scheidt, Monteverdi et Cavalli se répondent dans un jeu d’échos et d’alternances où la polychoralité devient jubilation, débordement vital, jaillissement sensuel – célébration d’une fusion qui a façonné la musique européenne.

Programme

Invitatoire

Hymne

Michael Praetorius, Veni Sancte Spiritus, « Komm, Gott Schöpfer »(Hymnodia Sionia, 1611, n°1)

Carillon de cloches

Intrada

Michael Praetorius, Intrada à 6 (Musae Sioniae II, 1607, n°48 / Terpsichore 1612)

Motet

Michael Praetorius, Hallelujah! Christ ist erstanden! (Musae Sioniae V, 1607, n°174)

Sanctus

Giovanni Gabrieli, Sanctus & Benedictus à 12 (Symphoniae Sacrae I, 1597, C 51-52)

Psaumes et Concertos

Psaume I

Claudio Monteverdi, Dixit Dominus II a 8 (Selva Morale e Spirituale, 1641)

Concerto

Heinrich Schütz, O Jesu, nomen dulce (Kleine Geistliche Konzerte I, 1636, SWV 308)

Psaume II

Heinrich Schütz, Saul, Saul, was verfolgst du mich? (Symphoniae Sacrae III, 1650, SWV 415)

Concerto

Ignazio Donati, Dulcis amor Jesu à 5 (Sacri Concentus, 1612, n°14)

Psaume III

Heinrich Schütz, Danket dem Herrn, denn er ist freundlich (Psalmen Davids, 1619, SWV 45)

Psaume IV

Giovanni Antonio Rigatti, Nisi Dominus a 3 (Messa e Salmi, 1643)

Concerto

Claudio Monteverdi, Adoramus te, Christe à 6 (Libro IV de Motetti, G.B. Bianchi, 1620)

Conclusio

Giovanni Gabrieli, Buccinate in neomenia tuba à 19 (Symphoniae Sacrae II, 1615, C 84)

Doxologie

Francesco Corteccia, Gloria Patri à 6 (CMM 32, Vol. V, Appendice p. 152)

Prières

Concerto

Samuel Scheidt, Paduana / Courant Dolorosa à 5 (Ludi Musici I, 1621, SSWV 47)

Concerto

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni Battista Bovicelli, Ave verum corpus (Regole, passaggi di musica, 1594, p.42)

Concerto

Claudio Monteverdi, Salve Regina II à 2 (Selva Morale e Spirituale, 1641)

Concerto

Claudio Monteverdi, Stabat Virgo Maria à 5 (Contrafactum d’Era l’anima mia)

Psaume V

Antienne

Francesco Corteccia, Alleluia (Pentecôte, CMM 32, Vol. XIII, n°A3)

Motet

Hieronymus Praetorius, Tulerunt Dominum à 8 (Cantiones Sacrae, 1599, n°30)

Psaume V

Heinrich Schütz, Alleluja! Lobet en Herren (Psalmen Davids, 1619, SWV 38)

Magnificat

Michael Praetorius, Giovanni Antonio Rigatti, Hans Leo Hassler, Giovanni Gabrieli, Claudio Monteverdi, Francesco Cavalli, Heinrich Schütz, Magnificat « Mosaïque » (reconstruction R. Pichon)

Avec le soutien d’Élisabeth Wilmers

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/698830-pygmalion »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/baroque-et-instruments-depoque-pygmalion-87081 »}]

Vertigo Baroque et instruments d’époque