Saint-Péran

Pylône, Collectif Sous le Manteau Cirque Mât chinois

Terrain de foot derrière l’Eglise Saint-Péran Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Dans un univers de chair, d’acier et de caoutchouc propre aux artistes du Collectif Sous le Manteau, Pylône permet la rencontre, ou une nouvelle rencontre, des acrobates du collectif.

Elles et ils décomposent l’interdépendance de chaque individu.e pour ériger leur agrès de prédilection le mât chinois.

On les voit œuvrer à la tâche, ployer sous la force du mât et redoubler d’inventivité pour construire leur espace de jeu qui deviendra ensuite un terrain d’expérimentations acrobatiques.

Rendez-vous le samedi 13 Juin à 18h00 à Saint-Péran (terrain de foot derrière l’église) pour découvrir Pylone -Cirque Mât Chinois par le Collectif sous le manteau.

De 6 à 9 € 30 min Tout public .

Terrain de foot derrière l’Eglise Saint-Péran 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Pylône, Collectif Sous le Manteau Cirque Mât chinois Saint-Péran a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Brocéliande