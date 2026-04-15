Spectacle Pylône du Collectif Sous le Manteau Salle de la Gonelle Saint-Péran Samedi 13 juin, 18h00 De 6 à 9 € sur réservation

Cirque | Mât chinois | Expérimentations acrobatiques

Dans un univers de chair, d’acier et de caoutchouc propre aux artistes du Collectif Sous le Manteau, Pylône permet la rencontre, ou une nouvelle rencontre, des acrobates du collectif.

Elles et ils décomposent l’interdépendance de chaque individu.e pour ériger leur agrès de prédilection : le mât chinois.

On les voit œuvrer à la tâche, ployer sous la force du mât et redoubler d’inventivité pour construire leur espace de jeu qui deviendra ensuite un terrain d’expérimentations acrobatiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T18:30:00.000+02:00

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Salle de la Gonelle Saint-Péran Saint-Péran 35380 Ille-et-Vilaine



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