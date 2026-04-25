Pylône • COLLECTIF SOUS LE MANTEAU Le Bâtiment à Modeler Rennes
Pylône • COLLECTIF SOUS LE MANTEAU Le Bâtiment à Modeler Rennes dimanche 14 juin 2026.
Pylône • COLLECTIF SOUS LE MANTEAU Le Bâtiment à Modeler Rennes Dimanche 14 juin, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dans un univers de chair, d’acier et de caoutchouc, trois acrobates se rencontrent comme pour la première fois. Virtuoses, ils et elles se soutiennent pour ériger leur agrès de prédilection, travaill…
Dans un univers de chair, d’acier et de caoutchouc, trois acrobates se rencontrent comme pour la première fois. Virtuoses, ils et elles se soutiennent pour ériger leur agrès de prédilection, travaillent dur, faisant preuve d’une créativité sans bornes. L’aire de jeu, dont le mât est la colonne vertébrale, devient un terrain d’expérimentations acrobatiques.
Au coeur d’une mise en scène épurée, nous sommes invités à revenir au corps, à la technique mais surtout, à assister à un exploit collectif entre espace, ascension et maîtrise de la chute.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-14T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-14T16:30:00.000+02:00
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https://www.ay-roop.com/les-spectacles/
Le Bâtiment à Modeler 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes, France Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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